Foto: © FFW Pfatten

Es war gegen 10 Uhr Vormittags, als der Steinschlag abging. Mehrere Kubikmeter Felsen lösten sich und rasten zu Tal. Ein Schutzwall hat den größten Teil der Felsmassen aufgehalten, ein paar Steine wurden noch in die darunterliegende Obstwiese geschleudert.Verletzt wurde niemand. Die Steine sollen in den nächsten Tagen beseitigt werden.Erst vor wenigen Tagen war es in Olang im Pustertal zu einem größeren Steinschlag gekommen (Hier lesen Sie mehr dazu).