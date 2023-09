Postamt-Räuber von St. Martin gefasst

Postmitarbeiterin tätlich angegriffen und mit dem Tod bedroht

Umgehend wurden alle Postämter in Südtirol gewarnt, samt Fahndungsfoto des Mannes

Es geht um einen aktenkundigen Mann mittleren Alters, Bartträger, Süditaliener, dessen Masche es bisher war, in kleineren Postämtern aufzukreuzen und in freundlichen Gesprächen vornehmlich weibliche Mitarbeitende in längere Gespräche zu verwickeln.Im Verlauf der Gespräche ging es dann auch um Bargeldeinlagen oder irgendwelche Schalteroperationen, die längere bürokratische Schritte, einige Unterschriften usw. notwendig machten. (STOL hat berichtet.) Im Zuge dieser ganzen „Papierschiebereien“ gelang es dem Mann sehr trickreich, die Schalterbeamtin derart zu verwirren, dass der Mann kleinere Summen Bargeld ausbezahlt erhielt, mit dem er dann verschwand.In St. Martin allerdings überschritt er erstmals eine rote Linie. Es soll zunächst so wie immer begonnen haben: Er sagte der Frau, er wolle ein Paket versenden und eine Prepaid-Karte aufladen. Als er vorgab, nach Geld zu suchen, griff er die Beamtin unvermittelt an: Unter Todesandrohung zwang er sie, ihm 3000 Euro auf sein Postkonto einzuzahlen.Die Mitarbeiterin war dermaßen eingeschüchtert und so schwer geschockt, dass sie es aus Angst am Tag des Überfalls nicht wagte, das Geschehene anzuzeigen. Erst als sie am nächsten Tag aufgrund ihres körperlichen und seelischen Zustands nicht mehr verheimlichen konnte, dass irgendetwas passiert sein musste, kam ihr schlimmes Erlebnis nach und nach ans Licht.Aufgrund der Anzeigen der Trickbetrügereien wussten die Carabinieri nach der Schilderung sehr bald, mit wem sie es hier zu tun haben.Umgehend wurden alle Postämter in Südtirol gewarnt, samt Fahndungsfoto des Mannes. So konnte ermittelt werden, dass der Mann auch andere Postämter in Südtirol und bei Vicenza heimgesucht hatte.Der Mann ist obdachlos und lebte offenbar von der Hand in den Mund. In Deutschnofen konnte er aufgespürt und festgenommen werden. Er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.