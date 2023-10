Prags: Das Futterhaus des Lechnerhofes ist gerettet

Foto: © FF Prags

Großes Glück im Unglück war, dass die Bauernfamilie Patzleiner den Brand schnell entdeckt hat und umgehend Alarm schlagen konnte. So gelang es den Feuerwehren von Prags, Niederdorf und Welsberg, die nach und nach beim Bauernhof eintrafen, sowie der Wehr von Innichen, die mit der Drehleiter anrückte, ziemlich schnell, die Flammen einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen. STOL hat berichtet. Danach musste das Heu aus dem Stadel gebracht werden, um etwaige Glutnester ausfindig zu machen. Diese Nachlöscharbeiten dauerten bis in die erste Nachthälfte hinein an.Das Futterhaus konnte fast zur Gänze gerettet werden. Einzig das Dach muss abgetragen und erneuert werden. Verletzt wurde niemand. Auch die Ziegen im Stall kamen heil davon. Sie wurden auf eine nahe Wiese getrieben.Alles in allem waren an die 80 Wehrmänner im Einsatz, wie Einsatzleiter Herbert Trenker, der Pragser Feuerwehrkommandant, angab. An den Brandort geeilt waren auch Bezirksfeuerwehrpräsident Peter Hellweger und Abschnittsinspektor Peter Paul Lanz.Der Lechnerhof in Prags ist für seine Ziegenkäseprodukte weitum bekannt.