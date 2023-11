Priester und Professor Alois Innerhofer gestorben

Alois Innerhofer wurde am 13. Jänner 1939 in Vöran geboren und am 29. Juni 1963 in St. Pauls/Eppan zum Priester geweiht. Nach der Priesterweihe wirkte er ein Jahr lang als Kooperator in St. Christina.Von 1964 bis 1969 studierte er in Mailand. In der Folge war er bis 1975 Privatsekretär des Bischofs und von 1975 bis 1979 Professor am Johanneum in Dorf Tirol. Von 1979 bis 1983 war Innerhofer Referent am diözesanen Verwaltungsamt.Im Jahr 1983 wurde Alois Innerhofer Pfarrer in Teis, wo er 9 Jahre lang wirkte. Von 1991 bis 2004 war er als Professor in Brixen tätig. Im Jahr 2004 wurde Innerhofer von seinem Auftrag als Professor entbunden. Seinen Lebensabend verbrachte Alois Innerhofer im Jesuheim in Girlan.Der Abschiedsgottesdienst findet am kommenden Freitag, 17. November, um 14.30 Uhr in Vöran statt.