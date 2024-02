Prinz Vittorio Emanuele von Savoyen gestorben

Vittorio Emanuele mit seiner Frau Marina Doria - Foto: © ANSA / ANDREA MEROLA

Umberto II. von Savoyen mit Marina und Vittorio Emanuele in einer Archivaufnahme - Foto: © ANSA / MARCELLINO RADOGNA / ESTERNO

Vittorio Emanuele starb in Genf im Kreise seiner Familie, wie das „Königshaus von Savoyen“ mitteilte. Ort und Datum der Beerdigung sollen demnächst bekanntgegeben werden.Die männlichen Nachkommen der Königsfamilie wurden nach dem Ende der Monarchie in Italien 1946 ins Exil verbannt. Das italienische Parlament hob das Einreiseverbot erst 2002 auf.König Umbertos Sohn Vittorio Emanuele und dessen Sohn Emanuele Filiberto, die die meiste Zeit ihres Exils in der Schweiz verbrachten, verzichteten auf den Thronanspruch.