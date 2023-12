Pustertal: Nächtlicher Stromausfall behoben

In der Gemeinde Kiens war es gestern zu einem Stromausfall gekommen. Ab 17 Uhr waren in Kiens, Issing und Ehrenburg wortwörtlich die Lichter ausgegangen. Ein totaler Stromausfall hatte dazu geführt, dass in der Umgebung kein Strom mehr zur Verfügung stand.Zunächst war ein Leitungsschaden vermutet worden. Das Stromversorgungsunternehmen Edyna hatte sich um die Behebung der Unterbrechung gekümmert.Etwas vor 23 Uhr konnten die betroffenen Haushalte erneut mit Strom versorgt werden. Die Gemeinde Kiens schrieb auf Facebook, dass es sich um ein „technisches Problem bei der Übergabe der Hauptleitung“ gehandelt hatte.