Pustertaler Bahnlinie Sonntag zum Teil wegen Instanhaltungsarbeiten gesperrt

Schienen-Ersatzdienst

Während dieser Zeit finden auf der Pustertaler Bahnlinie die planmäßigen durchgeführten Instandhaltungsarbeiten des Schienennetzbetreiber RFI statt.Es wird ein Schienen-Ersatzdienst eingerichtet. Die Ersatzbusse verkehren:zwischen Franzensfeste und Innichen. Die Ersatzbusse ab Franzensfeste in Richtung Innichen orientieren sich an der Planabfahrt der Züge. Die Ersatzbusse ab Innichen in Richtung Franzensfeste fahren 40 Minuten vor der Planabfahrt der Züge ab;zwischen Innichen und Sillian.In den Ersatzbussen ist keine Fahrradmitnahme möglich.