Radtag: Bozen ist am Sonntag autofrei

Der Grund für die Straßensperren ist die Veranstaltung „ReCycle“ der Gemeinde und parallel dazu findet der Stadtlauf „Vivicittá“ statt.Der Schwerpunkt der Veranstaltungen befindet sich am Gerichtsplatz. Dort befinden sich die Infostände zum Thema „Recycling“, die anlässlich des „ReCycle“-Tages organisiert werden und über die korrekte Trennung und Wiederverwertung des Mülls informieren sollen.Ebenso am Gerichtsplatz liegt der Start-Ziel-Bereich des Laufwettbewerbs. „An diesem Tag gehören die Straßen den Familien“, sagte Umweltstadträtin Chiara Rabini bei der Vorstellung der Initiative.Ab 10.30 Uhr wird die Stadt – wie an Radtagen üblich – komplett für den Verkehr gesperrt sein (siehe Grafik). Einzig die Gewerbezone, der Korridor vom Sarntal bis zum Krankenhaus und die Nord-Süd-Achse bleiben offen.