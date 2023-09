Rammstein-Skandal: „Anklägerin“ jetzt selbst auf „Anklagebank“

Verdacht der Verleumdung: Lindemann hat bereits ausgesagt

Dies berichtete die „Bild“-Zeitung am Donnerstag. Die aus Nordirland stammende Lynn hatte im Mai Fotos mit blauen Flecken nach einem Rammstein-Konzert öffentlich gemacht und erklärt, die Verletzungen seien ihr von Lindemann zugefügt worden. Die 24-Jährige stellte Strafanzeige. Nachdem sie von den vermeintlichen Erfahrungen berichtet hatte, äußerten sich zahlreiche weitere Frauen zu negativen Erfahrungen mit dem Rammstein-Sänger.Einem Bericht der „Bild“ zufolge soll die Staatsanwaltschaft in der litauischen Hauptstadt Vilnius schon vor Wochen Ermittlungen wegen des Verdachts der Verleumdung gegen die 24-Jährige eingeleitet haben. Es werde geprüft, ob Shelby Lynn eine Falschaussage tätigte, so die „Bild“-Zeitung.Litauens Behörden teilten auf Anfrage der Zeitung mit: „Das Ermittlungsverfahren wurde im Juli 2023 nach Eingang der Erklärung des Anwalts des Rammstein-Frontmanns eingeleitet. Um das laufende Ermittlungsverfahren nicht zu behindern, werden keine detaillierteren Informationen bekannt gegeben.“ Anklage hat die Staatsanwaltschaft in Vilnius bislang allerdings nicht erhoben. Aus dem Umfeld Lindemanns heißt es, der Musiker soll bereits gegen Shelby Lynn ausgesagt haben.Lynn hatte schwere Vorwürfe erhoben. Sie sei vom Rockstar missbraucht worden. Bei ihren Vorwürfen ging es auch um den angeblichen Einsatz von K.-o.-Tropfen, den sie dem Rammstein-Mitglied und seinem Team vorwarf. Lindemann stritt über seine Anwälte alles ab.