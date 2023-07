Raubüberfall und intensive Kontrollen in Meran

Die Staatspolizei hat am gestrigen Dienstag in Meran intensive Kontrollen durchgeführt. Verteilt auf das gesamte Stadtgebiet kontrollierten die Ermittler 123 Personen und 51 Fahrzeuge. Auch in einigen Lokalen führten die Polizisten Kontrollen durch.Im Laufe des Tages wurden die Beamten auch zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt gerufen: 2 junge Männer marokkanischer Herkunft, die bereits wegen zahlreicher Raubdelikte polizeilich bekannt waren, wurden von einem Kunden angehalten, nachdem sie Waren aus den Regalen gestohlen hatten.Daraufhin versetzten sie dem Kunden mehrere Schläge und stießen ihn gewaltsam zu Boden. Durch das Eingreifen der Staatspolizisten konnten die beiden gefasst werden.Sie wurden auf die Polizeiwache gebracht und kassierten eine Anzeige.