Großbrand in Bozen: Ascheregen in der Stadt – Fenster und Türen schließen

Alpitronic-Chef Philipp Senoner

Foto: © privat

Ein Brocken Kohle vor dem Landtag.

Foto: © privat

Das Feuer ist laut ersten Informationen gegen 9.20 Uhr in der ehemaligen Lagerhalle der Obstgenossenschaft Zwölfmalgreien ausgebrochen. Laut Augenzeugenberichten soll der gesamte Dachstuhl innerhalb weniger Minuten vollständig in Brand geraten sein.Verletzte gibt es offenbar nicht. Mitarbeiter von Alpitronic haben sich nicht im Gebäude aufgehalten.Dies nährt Spekulationen darüber, dass das Feuer durch die Arbeiten entstanden sein könnte. Offenbar war der Brand von der Isolierung ausgegangen. Gewissheiten gibt es allerdings noch keine.Alpitronic-Chef Philipp Senoner ist sichtlich erschüttert. Er sagt in einer ersten Reaktion aber:Dichter Rauch steigt in den Himmel und ist weitum sichtbar.Es sollen mehrere laute Knalle zu hören gewesen sein.Der Zivilschutz fordert dazu auf, in nahegelegenen Gebäuden die Fenster geschlossen zu halten. Auch wird empfohlen, Klima- und Lüftungsanlagen auszuschalten.Feuerwehrleute sind vor Ort. Das Dach der Halle ist völlig abgebrannt.Im Bozner Stadtzentrum fällt die Asche wie Schnee vom Himmel. Der Luftraum oberhalb von Bozen wurde geschlossen.Das Gebäude im Bozner Mitterweg wurde evakuiert. Auch die Oberschule „Istituto Walther“ musste evakuiert werden.Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landesrat Luis Walcher, Vizebürgermeister Stefan Konder und Stadträtin Johanna Ramoser sind vor Ort.