Regierung Meloni berät neue Maßnahmen zu Lampedusa

Das Erstaufnahmelager der Insel ist völlig überlastet. Bei der Kabinettssitzung werden neben dem Thema Migration auch weitere Punkte auf dem Programm stehen.Nach dem Besuch von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und deren Zusage europäischer Unterstützung will Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nun auch auf italienischer Ebene Maßnahmen ergreifen. Sie kündigte bereits zuvor an, das Höchstmaß der Haftdauer bei Abschiebungen auf 18 Monate anzuheben.Laut EU-Recht ist dies das zulässige Maximum. Außerdem solle das Verteidigungsministerium den Auftrag erhalten, so schnell wie möglich passende Strukturen zu schaffen, um irregulär eingereiste Migranten festzuhalten, hieß es.