Starker Reiseverkehr sorgt für Verzögerungen auf der Autobahn

Die Feriensaison hat in dieser Woche mit dem Feiertag am Dienstag ihren Höhepunkt erreicht. Dementsprechend stark ist auch das Verkehrsaufkommen auf Südtirols Straßen: Viele Urlauber treten heute nämlich ihre Heimreise an.Auf der A22 werden in Richtung Süden zwischen dem Brenner und Sterzing und zwischen Brixen und Ala/Avio Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung gemeldet.Auch in Richtung Norden vor allem zwischen Verona Nord und Rovereto Nord geht es derzeit nur schleppend voran. Dazu kommt, dass die Zugstrecke über den Brenner bis zum 23. August gesperrt ist. Ein Ausweichen auf die Schiene ist also nicht möglich, wenn das Reiseziel nördlich des Brenners liegt.Auf ihrer Website hat die Brennerautobahn AG sowohl für den heutigen Samstag als auch für den morgigen Sonntag den Kodex Schwarz ausgerufen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss also reichlich Geduld mitbringen.