Rettungshubschrauber am Monte Rosa abgestürzt: Insassen bleiben unverletzt

Zu dem Absturz kam es auf dem Monte-Rosa-Massiv, nördlich der Schutzhütte Capanna Margherita auf 4554 Metern Meereshöhe.Die aus Borgosesia kommende Maschine war am frühen Nachmittag von der piemontesischen Bergrettung kontaktiert worden: An der Schweizer Grenze war eine Person in eine Gletscherspalte gestürzt und musste geborgen werden. Nach der Bergung kam es dann zum Absturz , bei dem alle Insassen unverletzt blieben, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet.Nach dem Absturz des Helikopters rückten die Air Zermatt und die Bergrettung Aostatal sofort mit einem Hubschrauber aus, um das Gebiet zu erreichen und die betroffenen Personen ins Tal zu bringen.