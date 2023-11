Riesige Felsbrocken fallen auf Straße nach Vielgereuth – Skisaison in Gefahr

Östliche Gardesana gesperrt

Ein Wanderweg oberhalb der Gardesana wurde vermurt. - Foto: © Ufficio stampa Trentino

Oberhalb der östlichen Gardesana liegt instabiles Material. - Foto: © Ufficio stampa Trentino

Viele Skifahrer kämen aus dem Veneto und würden über diese Straße das Skigebiet erreichen. Aufgrund des immensen Felssturzes bleibt diese aber bis auf Weiteres gesperrt, berichtet das Nachrichtenportal „l'Adige.it“.Geeignete Umleitung gebe es keine. Die Touristiker sehen deshalb die Wintersaison in Gefahr. Die Verantwortlichen versuchen nun die Arbeiten so schnell wie möglich abzuschließen, um die Saison zu retten.Nach den Unwettern sind auch andere Straßen im Trentino gesperrt.Besonders problematisch ist für Pendler die Schließung der Gardesana am Ostufer des Gardasees. Aufgrund von instabilem Material oberhalb der Straße wurde sie vorsichtshalber für den Verkehr gesperrt. Etwas oberhalb wurde nämlich ein Wanderweg verlegt. Die Straße könnte aber schon Ende der Woche wieder geöffnet werden, wie die Ansa berichtet.Auch im Ledrotal, oberhalb von Riva del Garda, sorgt die Schließung der Hauptstraße für Probleme. Die Bewohner müssen einen riesigen Umweg fahren, wenn sie zum Gardasee wollen. Wie lange diese Straße gesperrt bleiben wird, ist noch unklar.