Riesige Trauer: Pustererin und 2 Söhne tot

Im Auto eingeklemmt

„Da fehlen einem die Worte“

Wie Bezirkspolizeikommandant Michael Jaufer den „Dolomiten“ gegenüber erklärte, war die Mutter mit ihren 3 Kindern gegen 15.30 Uhr auf der Drautalstraße (B 100) in Richtung Lienz unterwegs.Im Ortsteil Brugger Häusl im Gemeindegebiet von Assling unweit von Mittewald geriet ihr Wagen aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve plötzlich über die Fahrbahnmitte hinaus und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen.Der Kleinwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls ein Stück weit zurück auf die Straße geschleudert und dabei völlig zerstört. Die Lenkerin und teilweise auch die Kinder wurden im Auto eingeklemmt.Umgehend eilten die Rettungsteams an den Unglücksort. Insgesamt waren etwa 100 Einsatzkräfte vor Ort. Für die Mutter und ihren 7-jährigen Sohn Matthäus kam aber jede Hilfe zu spät (STOL hat berichtet) Die beiden anderen Kinder, das eine 13 Jahre alt, das andere 10, die den schweren Verkehrsunfall überlebt hatten, befanden sich laut Auskunft der Polizei bei der Bergung in einem sehr kritischen Zustand. Sie wurden mit Notarzthubschraubern in die Kliniken von Innsbruck und Klagenfurt geflogen.Am späten Abend teilte die Polizei dann mit, dass auch der 10-jährige Sohn Kassian in der Klinik Klagenfurt seinen schweren Verletzungen erlegen sei. Die Lenkerin des Linienbusses, der bis auf die Fahrerin leer war, blieb hingegen unverletzt. Der schwere Verkehrsunfall hatte zu kilometerlangen Staus geführt. Die Drautalstraße war bis zum Ende der Aufräumarbeiten gesperrt und wurde erst wieder am frühen Abend für den Verkehr freigegeben.Monika Stauder Tschurtschenthaler wohnte mit ihrer Familie in der so genannten Palmstadt in Sexten/Moos. Sie war Hausfrau, im Dorf bestens bekannt und auch Mitglied des Kirchenchores Sexten gewesen. Dort hatte sie vor Jahren ihren Mann Christian Tschurtschenthaler kennengelernt. Auch er ist ein begeisterter Sänger.„Da fehlen einem die Worte“, sagte der Sextner Bürgermeister Thomas Summerer in einer ersten Reaktion, als er von der Tragödie erfahren hatte. „Eine solche Nachricht kann man fast nicht glauben.“ Die gesamte Bevölkerung des Dorfes und weit darüber hinaus nehme Anteil am Leid der Hinterbliebenen.Der bei der 3 Zinnen AG angestellte Ehemann und Vater der 3 Verstorbenen ist freier Mitarbeiter des Tagblattes „Dolomiten“. Die gesamte Redaktion drückt ihm das tief empfundene Mitgefühl aus.