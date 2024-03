Salò: Schülerin (14) sticht 15-Jährige bei Streit nieder

Foto: © ANSA / FERMO IMMAGINE

Der aufsehenerregende Vorfall ereignete sich am Donnerstag in Roè Volciano bei Salò in der Provinz Brescia. Das Opfer, eine 14-Jährige, wurde in ernstem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, das Leben des Mädchens ist aber nicht in Gefahr.Die 15 Jahre alte Täterin wurde in die Carabinieri-Kaserne in Salò gebracht, die Anklage lautet auf versuchten Mord. Der Vorfall wurde von mehreren Gleichaltrigen gefilmt, die nicht eingriffen, um die beiden Mädchen zu trennen.Am Freitag war noch nicht bekannt, was den mit einer Waffe geführten Streit zwischen den beiden Jugendlichen an einer Bushaltestelle in Roè Volciano ausgelöst hat. Dort warteten Dutzende von Schülern auf den Bus, der sie nach dem Unterricht nach Hause bringen sollte.Plötzlich entbrannte der Streit zwischen den beiden Minderjährigen – ein Mädchen besucht eine Berufsschule in Villanuova sul Clisi, das andere eine Schule in Salò – der immer heftiger wurde. Zuerst gab es nur Beleidigungen, dann kam es zu Schlägen, bis schließlich die 15-Jährige ein Messer aus der Tasche gezogen und auf die Rivalin eingestochen haben soll.Die 14-Jährige erlitt Stichverletzungen im Arm, in der Hüfte und in einem Bein. Dutzende von Jugendlichen scharten sich um die beiden streitenden Mädchen ohne zu versuchen, sie zu trennen. Das Video mit dem Streit ging im Netz viral. Die Täterin wurde von den Carabinieri aufgespürt, die sie in die Kaserne von Salò brachten. Auch das Messer wurde von den Militärs sichergestellt, nachdem die 15-Jährige es losgeworden war und es angeblich einem Freund anvertraut hatte.