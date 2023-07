Salzburger Festspiele: 2 Südtirolerinnen mit den Wiener Philharmonikern auf der Bühne

Konzert am Sonntag wird live im TV übertragen

Bei den Salzburger Festspielen, die am heutigen Donnerstag feierlich eröffnet wurden, darf ein Auftritt der Wiener Philharmoniker nicht fehlen. Sie werden unter der Leitung von Christian Thielemann am 28. und am 30. Juli auftreten.Bei den 2 Konzerten der Wiener Philharmoniker in Salzburg werden auch 2 Südtirolerinnen auf der prestigeprächtigen Bühne des Festspielhauses stehen: Isabel Goller (Wien – Brixen) an der Harfe und Andrea Götsch (Wien – Meran) an der Klarinette. „Das dürfte wohl das erste Mal überhaupt sein, dass gleich 2 Südtirolerinnen mit den Wiener Philharmonikern bei den Salzburger Festspielen auftreten“, sagt der Präsident des Projektorchesters „Südtirol Filarmonica“, Zeno Kerschbaumer, begeistert zu STOL. Beide Musikerinnen gehören diesem an.Andrea Götsch hat es als erste Klarinettistin überhaupt zu den Wiener Philharmonikern geschafft. (In diesem Interview verrät sie, wem sie auf ihrem Karriereweg besonders viel zu verdanken hat.) Während Götsch festes Mitglied der Wiener Philharmoniker ist, wurde die freischaffende Harfenistin Isabel Goller für diese beiden Konzerte engagiert.Das Konzert am Sonntag, 30. Juli, kann auch in Südtirol live mitverfolgt werden und zwar auf ORF 2 um 11 Uhr.