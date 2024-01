Sand in Taufers: Hotelwaschraum gerät in Brand

Die Wehrleute waren auch mit Atemschutzgeräten im Einsatz. - Foto: © FF Sand in Taufers

Der Brand konnte rasch gelöscht werden. - Foto: © FF Sand in Taufers

Kurz vor 12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Hotel in Sand in Taufers gerufen. Im Waschraum des Hotels war ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und konnten den Brand innerhalb von 2 Stunden vollständig löschen. Bisher ist unklar wie es zu dem Brand kommen konnte.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Sand in Taufers, Mühlen und Kematen/Taufers.