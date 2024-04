Schalders: Fahrer springt bei Unfall aus Auto - unverletzt

Die Freiwillige Feuerwehr von Schalders und die Carabinieri eilten zur Unfallstelle. - Foto: © FFW Schalders

Der junge Mann rettete sich noch vor dem Absturz aus dem Fahrzeug. - Foto: © FFW Schalders

Ein junger Mann aus Brixen kam am Samstag bei einem Unfall in Schalders glimpflich davon: Nachdem er sich mit seinem Pkw verfahren hatte, entschied sich der 21-Jährige in der Nähe der örtlichen Kirche zu wenden. Doch während des Manövers geriet sein Fahrzeug rückwärts über den Straßenrand hinaus und stürzte ab.Der Wagen rutschte rund 30 bis 40 Meter zu Tal und wurde erst von den Bäumen gestoppt. Ein Glück im Unglück: Denn der Fahrer konnte noch vor dem Absturz aus dem Fahrzeug springen und blieb somit unverletzt.Die Freiwillige Feuerwehr Schalders eilte zum Einsatzort, um das Fahrzeug zu bergen. Auch die Carabinieri waren im Einsatz