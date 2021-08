„Schicksal der Afghanistan-Flüchtlinge macht mich sehr betroffen“

Sie mussten innerhalb Stunden aus ihrer Heimat Afghanistan flüchten, konnten nur ihr Handgepäck mitnehmen und leben nun in der Quarantänestation in Gossensaß. „Die Gespräche und die Schicksale haben mich sehr betroffen gemacht“, sagt Bürgermeister Martin Alber, der mit den Flüchtlingen in Kontakt steht. + Von Margit Piok