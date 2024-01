Schrambach: Auto gegen Leitplanke – Längere Staus

Straße länger gesperrt

Eine Frau war mit ihrem Auto gerade Richtung Klausen unterwegs, als sie in der Kurve vor dem Klammwirt aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sie kam auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen die Leitplanke.Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Die einheimische Fahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurde an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Brixen gebracht.Die Straße blieb rund eine Stunde lang gesperrt. Das führte zu längeren Staus im Berufsverkehr. Nach den Ermittlungen der Behörden konnte der Unfallwagen geborgen und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Schrambach, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.