Schreckmomente an der Talfer: Junge Frau bedroht

„Ich war zu Fuß unterwegs, als sich mir ein Bursche auf einem Fahrrad näherte. Er schien aufgeregt zu sein, aber ich hörte nicht wirklich, was er zu mir sagte, weil ich Musik in meinen Kopfhörern hatte“, berichtet sie dem „Alto Adige“.Als der junge Mann sich ihr näherte, drehte sich die Frau um und ging in die entgegengesetzte Richtung: Er sei ihr gefolgt und habe geschrien, sei völlig außer sich gewesen. „Er überholte mich und versperrte mir den Weg und während er fluchte, machte er eine Geste, indem er seine Hand an den Hals legte und zeigte, dass er mir die Kehle aufschlitzen würde“, heißt es in dem Bericht.Die Betreiber einer nahegelegenen Pizzeria hörten ihre Hilferufe. Vater und Sohn stürmten aus ihrem Restaurant und eilten der Frau zu Hilfe. Es gelang ihnen, die Situation zu lösen.Die alarmierte Polizei war innerhalb weniger Minuten zur Stelle. Der Mann wurde auf die Wache genommen. Die Frau erstattete Anzeige gegen ihn.