Schützen: „Viele Südtiroler Vereine stehen existenziell auf der Kippe“

„Unser Gemeinwesen wird durch die vielen ehrenamtlichen Stunden spürbar entlastet und aufgewertet. Das füreinander einstehen gehöre zu unseren Tiroler Werten und sei aus unserem Land nicht wegzudenken“, so der Südtiroler Schützenbund.„Abseits wohlklingender Sonntagsreden, in denen das Ehrenamt in höchsten Tönen gelobt wird, werde das Südtiroler Ehrenamt heute allerdings durch römische Bürokratie und Gesetze in Frage gestellt und viele Südtiroler Vereine stehen heute existenziell auf der Kippe. Diese derzeitige politische Grauzone sei untragbar“.Die Geduld sei bei den Südtiroler Vereinen längst vorbei und es sei nur noch eine Frage der Zeit, bis das Ehrenamt von der italienischen Bürokratie vereinnahmt wird. Der Südtiroler Schützenbund ruft abermals zur sofortigen Wiedereinführung eines Landesregisters für das Ehrenamt auf.„Dieses Landesregister müsse mit den bestehenden Steuervorzügen sowie mit den bürokratischen Entlastungen ausgestattet sein, wie es bereits der Fall war. Die übertriebene Bürokratisierung und Reglementierung durch das nationale Einheitsregister bedeute das sichere Aus für das Südtiroler Ehrenamt“, schreibt der Südtiroler Schützenbund.„Der Südtiroler Schützenbund dankt allen Ehrenamtlichen zum Tag des Ehrenamtes und ermutigt alle Südtiroler, trotz des bürokratischen Gegenwindes mutig und mit Freude ehrenamtlich tätig zu sein. Die vielen ehrenamtlichen Tätigen in Südtirol haben sich ein kräftiges Vergelt„s Gott verdient!“, so Landeskommandant Roland Seppi abschließend.