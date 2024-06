Schwarzes Wochenende in Südtirol: 2 Tote und ein Schwerstverletzter

Foto: © DLife

Mit seinem Scooter ist der 48-jährige Jozef Nemeth aus Ungarn, der in Eppan wohnt, am Samstag Nachmittag tödlich verunglückt. Der fatale Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Bozen und Eppan bei der alten Auffahrt nach St. Pauls (STOL hat berichtet – hier lesen Sie mehr dazu). Der aus Richtung Eppan kommende 48-Jährige Jozef Nemeth, der aus Ungarn stammt und in Eppan wohnt, prallte dabei mit voller Wucht gegen ein entgegenkommendes Auto.Der Zusammenstoß zwischen dem Scooter und dem Pkw war derart heftig, dass sich der 48-Jährige dabei tödliche Verletzungen zuzog. Die herbeigeeilten Helfer des Weißen Kreuzes Überetsch und der Notarzt konnten das Leben des Verunfallten nicht mehr retten. Jozef Nemeth starb noch an der Unfallstelle.Am gestrigen Vormittag kam es dann zum nächsten tragischen Unglück: Um 9.30 Uhr ist es um 9.30 Uhr auf der Grödner Straße bei Albions zu einem tödlichen Motorradunfall gekommen. Dabei verlor ein bundesdeutscher Urlauber sein Leben (STOL hat berichtet – hier lesen Sie mehr dazu). Direkt auf der sogenannten Bachler Brücke stürzte der etwa 60-jährige Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug der Marke KTM. Der Motorradfahrer wurde dabei samt Maschine unter die Leitschiene geschleudert.Vermutlich hat die Leitschiene selbst das Fahrzeug nur knapp vor dem Abgrund aufgehalten, sonst wäre der Fahrer samt Motorrad von der Brücke in das Bachbett gestürzt.An die Unfallstelle eilten das Notarztteam des Krankenhauses Brixen, ein Rettungswagen des Weißen Kreuzes der Sektion Klausen sowie rund 15 Mitglieder der Feuerwehr Albions.Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden. Das Unfallopfer stammt aus dem Raum Düsseldorf.Samstag Nacht, kurz vor 23 Uhr, ist ein Mann am Bozner Bahnhof unter einen Zug geraten und lebensgefährlich verletzt worden.Der Mann, ein Nicht-EU-Bürger, soll plötzlich vom Bahnsteig gestolpert sein und mit den unteren Gliedmaßen unter die Räder eines durchfahrenden Güterzuges geraten sein.