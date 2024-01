Notarzt- und Rettungswagen des Roten Kreuzes eilten nach der Alarmierung umgehend zum Einsatzort, unweit des Kreisverkehrs in der Voltastraße in der Bozner Industriezone.Die Bozner Berufsfeuerwehr war bereits vor Ort, weil die Wehrleute auf ihrem Weg zu einem anderen Einsatz zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen waren. Sie hatten sofort erste Hilfe geleistet.Die Polizei ermittelt. Mehr ist derzeit nicht bekannt.