Schwierige Suchaktion am Stilfser Joch bleibt ergebnislos

Der 53-jährige Florian Haas aus Truden wird seit mehreren Tagen vermisst. Seit Donnerstag wird im Gebiet Ortler/Stilfser Joch nach dem Mann gesucht ( STOL hat berichtet ).Auch am heutigen Samstag wurde die Suche fortgesetzt. Knapp 30 Bergretter, 3 Hubschrauber, Drohnen, und eine Hundestaffel suchten nach dem Vermissten. Doch bisher war alle Mühe vergebens.Es wurde unter anderem in und an Gletscherspalten nach dem Mann gesucht. Die Suchaktion in großteils schwierigem Gelände gestaltet sich für die Einsatzkräfte als sehr schwierig.Am späten Samstagnachmittag musste die Vermisstensuche nach etwa 10 Stunden erneut ergebnislos abgebrochen werden.