Seilbahnen: SAD setzt sich gegen das Land durch

Längerer Rechtsstreit

In der Entscheidung heißt es, dass die Direktvergabe im Fall von Seilbahnen auch dann nicht erfolgen kann, wenn die Seilbahn nur Teil eines „intermodalen Systems“ ist.Die Entscheidung geht auf einen Rekurs der SAD (Gesellschaft für den Öffentlichen Nahverkehr) zurück. Ab 2021 wurde die STA AG mit dem Dienst betraut, dagegen hatte SAD rekurriert.Die SAD hatte auch die Kompensation im Dienstleistungsvertrag für die STA als zu vorteilhaft kritisiert. Das Verwaltungsgericht hatte den Rekurs abgewiesen, woraufhin die SAD Berufung beim Staatsrat eingereicht hat.Dieser wandte sich an den EuGH, um klarzustellen, ob die EU-Richtlinien, die die Inhouse-Vergabe von Öffentlichen Transportdiensten regelt, auch Seilbahndienste vorsieht.Auch wollte der Staatsrat wissen, ob die Kompensation an die STA als Staats-Beitrag gewertet werden könnte. Der EuGH hat diesbezüglich erklärt, dass die Kompensation nicht als Beitrag gewertet werde, sofern er auf der Grundlage von bestimmten Parametern berechnet worden sei.