Seis: Frau bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Es war gegen 12 Uhr, als die Freiwilligen Feuerwehren von Seis am Schlern und Kastelruth alarmiert wurden. Auf der Landesstraße zwischen Seis und Völs war es auf der Höhe des Vigiler Hofes zu einem Verkehrsunfall gekommen. In einer schattigen Kurve fuhren 2 Fahrzeuge frontal aufeinander. Ursache für den Unfall könnten wohl die rutschigen Straßenverhältnisse gewesen sein, sagt Einsatzleiter Andreas Pallanch zu STOL.Eine 46-jährge Frau wurde bei dem Frontalzusammenstoß schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde sie vom Notarzthubschrauber Aiut Alpin in das Krankenhaus von Bozen geflogen. Die Frau war immer ansprechbar.Der Lenker des zweiten Fahrzeuges blieb unverletzt. Zur Kontrolle wurde er vom Weißen Kreuz in das Krankenhaus gebracht.Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.