Serbien: Vermieter sprengt sich selbst in die Luft

In der serbischen Kleinstadt Smederevo, 50 Kilometer östlich von Belgrad, hat der Vermieter einer Wohnung einen Sprengkörper gezündet und sich dabei selbst in die Luft gesprengt. Eine junge Frau und ihr Bruder erlitten Verletzungen, teilte die Polizei am Freitag mit.Die Explosion hatte sich am Donnerstagabend im 4. Stock jenes Hauses ereignet, in der sich die Wohnung befindet, die dem Getöteten gehörte. Medienberichten zufolge sagten Anwohner, dass der Eigentümer mit der Familie in der Wohnung wegen ausständiger Mieten im Streit gelegen habe.Vor der Zündung des Sprengkörpers habe er sich Zutritt zu der Wohnung verschaffen wollen. Die Wucht der Explosion beschädigte das gesamte 4. Stockwerk sowie die darunterliegenden 2 Etagen.