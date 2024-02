Sexten: Skifahrerin gerät über Piste hinaus – erheblich verletzt

Foto: © Flugrettung

Laut Informationen der Einsatzkräfte hat sich der Unfall auf der Skipiste „Stiergarten“ ereignet. Demnach soll die Frau gegen 15 Uhr über die Skipiste hinaus geraten und im Wald am Pistenrand rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt sein.Sie zog sich dabei erhebliche Verletzungen im Beckenbereich und am Oberschenkel zu. Der Notarzthubschrauber Pelikan 2 wurde nach Sexten gerufen, um die Verletzte nach der Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus von Bruneck zu fliegen. Im Einsatz vor Ort war auch die Pistenrettung.