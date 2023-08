So saß der Vogel in der Apfelwiese – unfähig zu fliegen.

Verarztet und auf dem Weg der Besserung

Heidi Lang brachte das verletzte Tier in das Pflegezentrum Schloss Tirol. Das erwachsene, männliche Tier wurde dort von Mitarbeiter Philipp in Empfang genommen und dann sofort behandelt. Die Diagnose lautete Flügelbruch am Ansatz mit einer Heilungsdauer von etwa 2 Wochen, berichtet Roland Lang.Der Baumfalke ist in Südtirol relativ selten. Umso erfreulicher, dass so ein schönes Exemplar dieser Gattung vor Marder, Hund und Fuchs gerettet werden konnte, zeigt sich die Familie Lang erfreut, die dem Pflegezentrum auch für das zugeschickte Foto nach erfolgreicher Behandlung dankt.