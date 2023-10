Skifahrer vermisst: Groß angelegte Suche am Stilfser Joch

Bei der Suche kamen mehrere Helikopter zum Einsatz. - Foto: © BRD Trafoi

Schwierige Suche

Am Freitag versuchten rund 40 Einsatzkräfte seit den frühen Morgenstunden einen vermissten Skifahrer im Gebiet des Gletschers am Stilfser Joch zu finden. Der 58-Jährige aus Mailand war am Donnerstagvormittag mit der Seilbahn in Richtung der präparierten Skipisten auf weit über 3000 Metern gefahren und wollte sich eigentlich zu Mittag in seinem Hotel auf der Passhöhe melden.Als er dies nicht tat, hatte ihn der Hotelchef über eine Nachricht am Handy kontaktiert, wobei der Mailänder dann sagte, dass er in Verspätung sei. Als der Mann aber auch am Abend nicht in seiner Unterkunft auftauchte, wurde sofort Alarm geschlagen. Es wurden gleichzeitig auch die übrigen Unterkünfte am Joch durchsucht, um sicherzugehen, dass sich der Vermisste nicht dort aufhielt.Am Donnerstagabend habe man aber keine Suche aufnehmen können, wie Patrick Gentilini von der Trafoier Bergrettung am Freitag erklärte: Ein Sturm habe eingesetzt, eine Suche sei damit unmöglich gewesen.Am Freitag in der Frühe machten sich dann die Einsatzkräfte auf, um nach dem 58-Jährigen zu suchen. Bergretter aus Trafoi, Sulden, Prad, Taufers i.M. sowie der Finanzwachen des Vinschgau und Bormio suchten das Gelände weiträumig ab, 2 Hubschrauber der Finanzwache wurden ebenfalls eingesetzt. Es sei auch der Aiut Alpin mit dem Recco-Suchsystem angefordert worden, ebenso waren die Mitarbeiter des Skigebietes an der Suche beteiligt.Wie Patrick Gentilini erklärte, sei die Suche sehr schwierig. Das Gebiet sei groß und man wisse nicht genau, wo sich der Vermisste aufhalten könnte bzw. welche Abfahrt er gewählt hat. Auf dieser Abfahrt könnte er – das wäre zumindest eine mögliche Erklärung seines Verschwindens – über die Piste hinaus geraten und in eine Spalte gestürzt sein. Da es jedoch geschneit habe in der Nacht auf Freitag, seien viele Spalten wie auch allfällige Spuren im Schnee nicht mehr zu sehen.