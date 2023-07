„So hat es keinen Sinn mehr“ – Wieder 10 Schafe zerfleischt

„So hat eine Schafzucht keinen Sinn mehr“

„Tierschützer können gern auf die Weide kommen und sich die zerfleischten Tiere ansehen“

Dieter Neulichedl war am gestrigen Donnerstag die Betroffenheit über den mutmaßlichen Wolfsangriff auf die Schafherde seines Cousins anzuhören. Es gehe nicht mehr so weiter. Man könne nicht verlangen, dass die Bauern 14 Stunden am Tag arbeiten und eine jahrelange Zuchtarbeit bei ihren Schafen und Rindern leisten, wenn dann auf einmal 10 Schafe in ein paar Sekunden vom Wolf gerissen werden.Im Sommer könnten die Tiere nicht im Stall gelassen werden. Wenn sie auf die Alm gebracht und von Raubtieren zerfleischt werden, habe die Zucht keinen Sinn mehr.Sein Verwandter überlege jetzt nach diesem massiven Riss von 2 Dritteln seiner Schafherde, in Zukunft seine Zucht aufzugeben.„Wenn der Wolf zu mir auf meinen Hof kommt, dann gebe ich die Rinder- und Schafzucht auf. Es kann nicht sein, dass der Wolf in kürzester Zeit alles zunichte macht“, sagt Neulichedl.Die Tierschützer könnten gern auf die Weide kommen und sich die zerfleischten Nutztiere ansehen. Sie sollten mit eigenen Augen anschauen, was die Wölfe angerichtet haben. Die Bauern fühlten sich laut Neulichedl von der Politik im Stich gelassen; da sei jahrelang nur geredet, aber leider nie gehandelt worden.Im Landesamt für Jagd in Fischerei wurde der Riss bestätigt. Die Forstbehörde entnimmt an den Kadavern biologische Proben, deren amtliche Ergebnisse in einigen Tagen vorliegen werden.