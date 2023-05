So lange leben die Südtiroler

Frauen werden älter

Trentiner leben länger

Im Jahr 2021 beträgt die Gesamtlebenserwartung in Südtirol 83,4 Jahre und ist damit um mehr als sieben Monate höher als im Jahr 2020. Damit werden die im ersten Jahr der Corona-Pandemie verlorenen Lebensjahre teilweise wieder wettgemacht. Es müssen jedoch noch weitere sechs Monate aufgeholt werden, um wieder das Niveau von vor der Pandemie des Jahres 2019 zu erreichen.Für das Jahr 2022 wird dagegen keine weitere Erholung erwartet, denn der geschätzte Wert wird voraussichtlich mehr oder weniger stabil bei 83,3 Jahren verharren.Ein im Jahr 2021 geborener Junge kann mit einer Lebenserwartung von 81,3 Jahren rechnen, ein neugeborenes Mädchen mit 85,6 Jahren.Im Vergleich zu 2020 haben sich die Werte der Männer um etwas mehr als acht Monate und jene der Frauen um etwas mehr als sechs Monate erholt. Jedoch liegt die Lebenserwartung der Männer um fünf Monate unter jener von 2019 und die der Frauen um fast acht Monate darunter. Mit Bezug auf das Jahr 2022 wird die Lebenserwartung für Männer auf 81,1 Jahre und für Frauen auf 85,6 Jahre geschätzt.Die geschlechtsspezifischen Unterschiede gingen in den letzten 30 Jahren langsam zurück: Im untersuchten Zeitraum erreichte die Differenz der Lebenserwartung von Männern und Frauen ihren Höchststand im Jahr 1980 (8,8 Jahre), während sie 2021 bei 4,3 Jahren liegt. Dies ist vor allem auf die schneller wachsende Langlebigkeit der Männer, im Gegensatz zu jener der Frauen, zurückzuführen.Die Lebenserwartung beider Geschlechter liegt in Südtirol nicht nur über dem gesamtstaatlichen Durchschnitt (80,3 Jahre für Männer und 84,8 Jahre für Frauen), sondern gehört auch italienweit zu den höchsten: Im regionalen Vergleich liegt die Lebenserwartung der Männer an zweiter, jene der Frauen an dritter Stelle.Die längste Lebenserwartung verzeichnet das Trentino sowohl bei Männern (81,5 Jahre) als auch bei Frauen (86,4 Jahre), während Kampanien die niedrigste Lebenserwartung aufweist (Männer 78,6 Jahre, Frauen 83,0 Jahre). Die regionalen Unterschiede sind beträchtlich und machen 2,9 Jahre bei den Männern und 3,4 Jahre bei den Frauen aus.Im österreichischen Bundesland Tirol beträgt die Lebenserwartung 85,0 bei den Frauen und 80,4 bei den Männern und ist somit die niedrigste in der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino.