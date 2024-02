So viele Südtiroler lassen sich scheiden

Die Trennungen

Die Scheidungen

Wie lange hält eine Ehe im Schnitt?

Das Durchschnittsalter bei der Trennung

Kinder bei Trennungen

Die Zahl der Trennungen ist im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr vor allem wegen der coronabedingten Schließung der zuständigen Behörden um 14,0 Prozent zurückgegangen. Dies geht aus einer Statistik des Landesamtes Astat hervor. 2021 betrug der Rückgang 15,3 Prozent im Vergleich zu 2019.Auch nach der Pandemie setzt sich dieser Trend fort: 2022 werden 539 Ehetrennungen verzeichnet, 2,9 Prozent weniger als im vorhergehenden Jahr. Die Trennungsrate beträgt 10,1 je 10.000 Einwohner.Die Zahl der Scheidungen ist seit 2016 rückläufig und liegt im Jahr 2022 bei 575. Auch nach Einführung der Neuerungen, die die Entlastung der Gerichte zum Ziel hatte, machen die gerichtlichen Scheidungen immer noch den größten Anteil aus, nämlich 68,0 Prozent. 184 Ehen (32,0 Prozent) wurden hingegen vor dem Standesbeamten gelöst. Die Scheidungsrate liegt 2022 bei 10,8 Scheidungen je 10.000 Einwohner.Die Gesamtscheidungsziffer liegt bei 270 Scheidungen je 1000 Eheschließungen. Das bedeutet, dass künftig bei gleichbleibendem Scheidungsverhalten rund 3 von 10 Ehen im Laufe der Zeit geschieden würden. Die Kennzahl hat sich in 20 Jahren in etwa verdoppelt.Die mittlere Ehedauer vor einer Trennung liegt bei 16,3 Jahren. Von den 539 Ehepaaren, die sich 2022 trennten, taten dies 11,7 Prozent vor ihrem 5. Hochzeitstag, 20,0 Prozent nach 5 bis 9 Ehejahren, 17,8 Prozent nach 10 bis 14 Jahren und 15,6 Prozent nach 15 bis 19 Jahren. Mehr als ein Drittel der gescheiterten Ehen (34,9 Prozent) hielt 20 Jahre und länger.Der Anteil der Trennungen langlebiger Ehen (15 Jahre und mehr) hat sich in den letzten Jahrzehnten fast verdreifacht (von 17,2 Prozent im Jahr 1975 auf 50,5 Prozent im Jahr 2022), während die Trennungen in den ersten 4 Ehejahren anteilsmäßig stark zurückgingen (von 27,2 Prozent im Jahr 1975 auf 11,7 Prozent im Jahr 2022).Das Durchschnittsalter bei Einreichung der Trennung beträgt im Jahr 2022 bei Männern 48,7 und bei Frauen 45,2 Jahre.60,7 Prozent der Ehen, die im Jahr 2022 geschieden wurden, sind kinderlos oder die Kinder sind bereits erwachsen. In 20,7 Prozent der Fälle ist ein minderjähriges Kind, in 14,6 Prozent sind 2 und in 4,0 Prozent 3 Kinder betroffen. Insgesamt sind in 39,3 Prozent der Scheidungsfälle minderjährige Kinder involviert.