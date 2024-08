So wird das Wetter am Wochenende

Samstag

In den ersten 3 Tagen der Woche war es in Südtirol brütende heiß. Der Hitze-Hotspot am Dienstag war Brixen mit 36,3 Grad. Auch am Mittwoch war es ähnlich heiß.Nach den Gewittern am gestrigen Donnerstagabend hat es dann leicht abgekühlt. Am heutigen Freitag wechseln sich Sonne und Wolken ab. In der zweiten Tageshälfte entstehen einige Regenschauer und einzelne Gewitter. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 26 und 32 Grad.Am morgigen Samstag scheint im Großteil des Landes die Sonne von früh bis spät und am Himmel zeigen sich nur ein paar harmlose Wolken. Etwas dichtere Wolken gibt es an der Grenze zu Nordtirol. In den nördlichen Tälern wird es föhnig. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 25 bis 32 Grad.Auch am Sonntag wird es recht sonnig. Am Nachmittag ziehen ein paar hohe Wolkenfelder durch und es entwickeln sich einige Quellwolken, aber nur einzelne Gewitter.Am Montag geht es mit einer Mischung aus viel Sonne und ein paar Wolken weiter. Am Dienstag lösen sich morgendliche Hochnebel auf und danach wird es verbreitet sonnig. Am Mittwoch ist es zunächst sonnig. Am Nachmittag werden die Quellwolken größer und die Gewitterneigung nimmt wieder zu.