Volkmar Mair: Solche Ereignisse vorauszusehen, ist unmöglich. Die Autobahngesellschaft hatte dort aber schon 3 Reihen Schutzzäune aufgestellt. Diese wurden zerstört, aber das Material soweit aufgehalten, dass es nur bis an die bergseitige Leitplanke der Autobahn gelangt ist und nur kleinere Brocken auf der Nordspur gelandet sind. Ich war heute (gestern, Anm. d. Red.) Vormittag vor Ort für einen Lokalaugenschein. Es handelt sich um eine steile, fast senkrechte Felswand, die bereits stark zerlegt und geklüftet war. Am Montagabend ist eine große Felsscheibe abgebrochen.Mair: Beim Gestein handelt es sich um Porphyr der Auer-Formation – es war geklüftet bzw. teilweise in senkrechte Klüfte zerlegt. Diese füllen sich mit Erde, die dann mit Wasser vollgesaugt gefrieren kann – und früher oder später „platzt“ das Material. Gefroren gewinnt Wasser 10 Prozent an Volumen, was einen Druck von 200 Kilogramm pro Quadratzentimeter bedeutet.Mair: Diesen Prozess kann man in der Natur oft beobachten. Aber gehäuft dort, wo die Temperatur häufig um die 0 Grad schwankt. Zum Beispiel, wenn die Temperatur etwa 3 Mal am Tag die 0-Grad-Marke über- bzw. wieder unterschreitet. Aber das ist nichts Ungewöhnliches – wir hatten am vergangenen Samstag dasselbe Phänomen im Eggental beobachtet, allerdings in einer kleineren Größenskala.Mair: Eine Felsplatte hat keinen Fuß mehr und hängt locker an der Felswand – wir müssen sie holen, weil wir nicht warten können, bis sie von selbst kommt.Mair: Wir werden sie sprengen – mit allen Vorsichtsmaßnahmen. An dieser Stelle möchte ich der Autobahngesellschaft ein großes Kompliment für die Organisation aussprechen: Das Personal hat alles Mögliche getan, um die Sicherung in möglichst kurzer Zeit durchzuführen. Bei den Sprengungen wird der weite Umkreis abgesperrt. Ein Schutzdamm mit dem Material, das abgestürzt ist, wurde bereits aufgestellt, damit alles, was gesprengt wird, dahinter bleibt und nicht auf die Fahrbahn gelangt.Mair: Nein, das ist nichts Außergewöhnliches. Das hätte genauso gut auch vor 30 Jahren passieren können. Es geschieht manchmal früher, manchmal später, je nach Temperaturentwicklung.Mair: Das Risikomanagement in Südtirol ist gut. Schaut man sich die Statistiken der letzten 23 Jahre an, sieht man sofort, dass bei über 2000 Kilometern Staats- und Landesstraßen selten welche gesperrt sind. Südtirol ist ein sicheres Land – das auch von Schutzengeln überwacht wird.