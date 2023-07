Sonne, Wolken, Gewitter: Das Wetter in Südtirol in den kommenden Tagen

Es bleibt wechselhaft

Nach den Gewittern der vergangenen Tage hat es in Südtirol deutlich abgekühlt. „Auch die nächsten 10 Tage ist keine Hitzewelle mehr zu erwarten“, sagt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Es gibt nun durchschnittliches Sommerwetter.“Der heutige Sonntag beginnt sonnig. Am Nachmittag kann es dann zu ein paar Schauern und Gewittern kommen – vor allem im Norden Südtirols. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 31 Grad.Auch in der kommenden Woche geht es wechselhaft weiter. Der Montag beginnt mit Sonne, am Nachmittag ist dann wieder mit einigen Gewittern zu rechnen. Auch am Dienstag dasselbe Bild: zuerst Sonne, dann Gewitter.Am Mittwoch soll es dann aus heutiger Sicht wieder besser werden, das bedeutet mehr Sonne und auch die Temperaturen steigen wieder leicht an, vor allem dann aber Donnerstag.