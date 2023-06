Sonne, Wolken und Hitze: Etwas Abkühlung erst Ende der Woche

Am Montag zeigt sich die Sonne häufig am Himmel über Südtirol. Prognosen zufolge gibt es nur einzelne Quellwolken am Nachmittag. Die Quecksilbersäule kann heiße 35 Grad erreichen.Am Dienstag sind nach einem freundlichen Start in den Tag am Nachmittag Gewitter nicht ausgeschlossen. Vor allem im Süden steigt die Neigung an. Der Mittwoch bringt eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken, auch am Donnerstag bleiben die Quellwolken laut Informationen des Landeswetterdienstes harmlos.Am Freitag wird das Wetter dann hingegen etwas labiler. Die Wolken nehmen zu und im Tagesverlauf kann es zu Regenschauern und Gewittern kommen. Auch die Temperaturen gehen etwas zurück und erreichen gegen Ende der Woche nur mehr 28 Grad.