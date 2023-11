Sonnenschein im ganzen Land: „2023 könnte wärmstes Jahr in Südtirol werden“

Temperaturen derzeit im Durchschnitt

„Dass die Temperaturen bis Jahresende durchschnittlich bleiben oder sogar über dem Durchschnitt liegen, ist sehr wahrscheinlich. Wir können deswegen davon ausgehen, dass 2023 das wärmste Jahr in Südtirol werden wird“, sagt Peterlin. Abgesehen vom April waren heuer bisher alle Monate zu warm, also wärmer im Vergleich zum Durchschnitt.Dabei war bereits das vergangene Jahr ein Rekordjahr. In Bozen betrug die Durchschnittstemperatur im Jahr 2022 14,2 Grad. „Wenn die Temperaturen heuer bis Jahresende im Durchschnitt bleiben, erreichen wir in Bozen eine Durchschnittstemperatur von 14,3 Grad – Rekord!“, sagt Peterlin.Der langjährige Durschnitt liegt in Bozen hingegen bei 13,1 Grad. Das Jahr 2023 wäre damit deutlich wärmer.Derzeit liegen die Temperaturen trotz des sonnigen Wetters im Durchschnitt, sagt der Meteorologe. „In Bozen werden heute rund 12 Grad erreicht, während in den Tälern Temperaturen rund um den Gefrierpunkt gemessen werden.“Der heutige Mittwoch ist der schönste Tag der Woche. „Unwetter oder Kälteeinbrüche sind in den kommenden Tagen aber keine in Sicht“, so Peterlin. „Das Wetter wird zwar etwas wechselhafter und es ziehen einige Wolken durch, die Temperaturen bleiben aber im Durchschnitt.“