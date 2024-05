Spinges: Große Trauer um Raphael Wieland (14)

Vater kämpft im Krankenhaus von Verona um sein Leben

Begeisterung für Motorräder

Derweil kämpfen die Ärzte in der Uniklinik Verona um das Leben von Raphaels Vater Arnold Wieland, der bei dem Unfall schwerstens verletzt wurde.Der Schock über das, was am Sonntagnachmittag auf der Brennerstaatsstraße auf Höhe der Industriezone Brixen Süd (beim Bauhof) passiert ist, sitzt tief. Arnold Wieland (52), wohnhaft in Schabs, war mit seiner Harley Davidson unterwegs, sein Sohn Raphael saß hinter ihm auf dem Rücksitz des Motorrads.Kurz vor 15.30 Uhr kam es zu dem folgenschweren Unfall: Ersten Erhebungen zufolge wollte Wieland, der Richtung Süden unterwegs war, einen Wagen überholen. Zur gleichen Zeit soll ein Fiat 500 in der Reihe vor dem Motorrad ebenfalls zum Überholen ausgeschert sein.Das Motorrad konnte in der Folge nicht mehr rechtzeitig ausweichen, es streifte den Spiegel auf der Fahrerseite des Autos und kam zu Sturz. Arnold und Raphael Wieland wurden gegen die Leitplanken geschleudert. Das Motorrad fuhr noch einige Hundert Meter fahrerlos weiter, bevor es im Straßengraben zum Liegen kam.Der 14-jährige Raphael wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Sein Vater wurde mit schwersten Verletzungen ins Bozner Krankenhaus geflogen und dann zur weiteren plastisch-chirurgischen Versorgung in die Universitätsklinik von Verona überstellt. Die Ärzte erhalten sich der Prognose.Besonders in seinem Heimatdorf Spinges, aber auch weit darüber hinaus ist die Trauer um Raphael Wieland groß. Der Bub hätte am 22. Juni seinen 15. Geburtstag gefeiert. Mit seinem Vater teilte er die Begeisterung für Motorräder.Raphael Wieland besuchte die 1. Klasse der Berufsgrundstufe Holz-Metall-Elektro-Bau. Am gestrigen Montag hätte für ihn und seine Klassenkameraden der Praxisunterricht Bau begonnen, doch sein Platz blieb leer.