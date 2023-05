Spotify löscht Tausende Songs: KI verletzt Urheberrecht

Spotify hat nun entschieden, diese Songs zu löschen, wie es in einem Bericht des „Corriere della Sera“ heißt. Betroffen sind rund 7 Prozent aller Songs, die mit „Boomy“ erstellt wurden, also mehrere Hunderttausend.Problematisch sei aber nicht nur die Verletzung des Urheberrechts, sondern auch der vermeintliche Erfolg auf Spotify. Bots (Roboter) hätten die KI-Musik nämlich so oft angeklickt, dass einige Songs auf Spotify vermeintlich sehr erfolgreich waren. In Wahrheit wurden sie aber nicht so oft angehört.Für Spotify ist KI-Musik nichts Neues. Der Musikanbieter selbst verwendet künstliche Intelligenz, um Musik zu „remixen“ und damit einen DJ zu simulieren.Mit KI-Musik wurden bisher Millionen Euro umgesetzt und das Thema wird in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen.