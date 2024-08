St. Peter/Lajen: Motorradfahrer kommt zu Sturz – mittelschwer verletzt

Der Unfall ereignete sich auf der Straße zwischen Waidbruck und St. Ulrich. - Foto: © FFW St. Peter/Lajen

Kurz nach 11 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Peter/Lajen sowie das Rote Kreuz alarmiert, nachdem sich auf der Grödner Straße bei St. Peter im Tal ein Motorradunfall ereignet hatte. Ein deutscher Urlauber war auf seinem Motorrad von Waidbruck in Richtung St. Ulrich unterwegs, als er plötzlich stürzte und sich am Rücken verletzte. Der Mann blieb nach dem Sturz bewusstlos auf der Straße liegen.Umgehend wurde der Notruf abgesetzt. Zur Unterstützung wurde der Notarzthubschrauber Aiut Alpin angefordert.Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Mann mit mittelschweren Verletzungen am Rücken ins Krankenhaus von Bozen geflogen. Dabei war der Verletzte durchgehend ansprechbar.Eine Passantin, die den Unfall beobachtet hatte, berichtete den Einsatzkräften, dass der Motorradfahrer nicht schnell unterwegs gewesen sei. Er sei plötzlich zu weit nach rechts geraten, mit dem Reifen am Gehsteig hängen geblieben und dann gestürzt. Es waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.