St. Ulrich: Die Eislaufsaison ist in Gefahr

Die Niederschläge in der Nacht auf Dienstag haben auf Setil Geröll und Erde auf jene Fläche gespült, auf der jeden Winter der Eislaufplatz eingerichtet wird, der bei Schulen und Vereinen äußerst beliebt ist. Der Grödner Bach trat zudem in der Nähe des Hotels „Goldenes Kreuz“ am Eingang des Tales über die Ufer. Menschen waren nicht in Gefahr. - Video: stol