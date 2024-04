St. Valentin auf der Haide: Pkw gegen Hausmauer – Person erheblich verletzt

Passiert ist der Unfall gegen 13.45 Uhr. Ersten Informationen zufolge war das Auto auf der Staatsstraße Richtung Meran unterwegs, als es in St. Valentin nahe dem Hotel Post von der Straße abkam und gegen eine Hausmauer prallte.Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Im Pkw saßen ersten Informationen zufolge 2 Personen. Eine wurde leicht verletzt, die andere erheblich.Die erheblich verletzte Person wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 in das Krankenhaus von Meran geflogen, während die andere Person mit dem Weißen Kreuz in das Krankenhaus von Schlanders gebracht wurde.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Valentin auf der Haide und Reschen, das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 3 und die Carabinieri.