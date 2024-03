Stabübergabe beim Südtiroler Theaterverband

Viele weitere Neuerungen

Der frischgebackene Präsident aus Klausen ist von Beruf Fachlehrer für Restaurantführung und -organisation an der Hotelfachschule „Kaiserhof“ in Meran.Mair ist seit jungen Jahren mit dem Theater verbunden, unter anderem als Spieler bei der Volksbühne Klausen und dem Eisacktaler Volkstheater. Er ist Bezirksobmann des STV-Bezirkes Eisacktal und somit im Vorstand des Südtiroler Theaterverbandes sowie Mitglied der Unterkommission Theater und Tanz der Kulturabteilung des Landes.Doch nicht nur an der Spitze gibt es Neuerungen: Der Südtiroler Theaterverband begrüßt auch Jonas Prieth aus Klobenstein als neuen Künstlerischen Koordinator. Jonas Prieth übernimmt von Peppe Mairginter die herausfordernde Aufgabe das kreative Potenzial unserer Theaterlandschaft weiter zu fördern und zu entwickeln.Ein vollständiger Wandel vollzog sich mit der Neuwahl des gesamten Präsidiums, das nun mit einem Mix aus Erfahrung und neuen Ideen in die Zukunft blickt. Marianna Gasser und Hartmut Überbacher übergaben ihre Tätigkeit an Annalena Festini aus Sterzing und Benni Troi aus Brixen. Annemarie Markart aus Leifers wurde von der Generalversammlung bestätigt.