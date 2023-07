Starke Gewitter am Abend: 50 Liter pro Quadratmeter

In den Kellern waren 5 bis 10 Zentimeter Wasser. - Foto: © FFW Nals

Überflutete Keller

Am Mittwochabend kam es in einigen Teilen des Landes zu heftigen Gewittern. In Nals mussten die Feuerwehrleute nach einem kurzen, heftigen Gewitter mit Starkregen und Hagel mehrfach ausrücken. Einige Keller und eine Tiefgarage mussten ausgepumpt werden, nachdem dort aufgrund der starken Regenfälle Wasser eingetreten war. In der Sportzone von Nals breitete sich Wasser bis in die Küche, in einige Räume des Tennisclubs und in das WC aus.Auch in Tisens stand die Freiwillige Feuerwehr im Dauereinsatz. Über 10 Keller sowie zahlreiche Straßen wurden überflutet, zudem gingen mehrere kleinere Muren ab.In Prissian mussten die Wehrleute ausrücken weil einige Kanalisationsdeckel den Wassermassen nicht standhielten. Auch in Vilpian kam es zu mehreren Einsätzen aufgrund von Wasserschäden bei Wohnhäusern. Eine kleinere Mure ging bei einem Wanderweg Richtung Mölten ab.Auch in anderen Teilen des Landes haben Gewitter Südtirols Feuerwehren auf Trab gehalten.Am heutigen Donnerstag geht die Gewitterserie weiter. Am Freitag wird es vorübergehend stabiler, meldet Meteorologe Dieter Peterlin.