Start zum Europäischen Taizé-Jugendtreffen nach Laibach

Los geht's am 27.12.2023 in Bozen. Um 20.00 Uhr wird im Jugendzentrum Josef Mayr-Nusser das Startgebet stattfinden. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Im Anschluss starten die Teilnehmenden mit dem Zug zum 46. Europäischen Jugendtreffen von Taizé nach Laibach. Die Jugendlichen sind während der Dauer des Treffens bei privaten Gastgebern und Gastgeberinnen oder in Gemeinderäumen, Schulen oder Turnhallen untergebracht.Schwerpunkte der Europäischen Jugendtreffen sind Gemeinschaft und Begegnung. Gemeinsame Gebete, der Austausch zwischen den Gastgeber:innen und den jungen Besucherinnen und Besuchern. Die Begegnungen untereinander und das gegenseitige Anteilnehmen am Leben des anderen ermöglichen in den Tagen des Treffens ein bereicherndes Miteinander.Die Teilnehmer:innen freuen sich schon auf die Reise und sind gespannt darauf, das einzigartige Taizé-Feeling in Laibach zu erleben.„Gerade in der heutigen Zeit ist das Zusammenkommen von Menschen mit verschiedenen Hintergründen und Meinungen sehr wichtig. Auf die spannenden Diskussionen und das gemeinsame Feiern des Glaubens freue ich mich besonders“, betont Katja Engl, 2. Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend. Ganz nach dem Motto des Jahresthemas von Südtirols Katholischer Jugend: „We are the World – zusammen stark“.Die Rückkehr der Teilnehmenden aus Südtirol ist am 01.01.2024 geplant.