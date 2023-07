Staus und Kolonnen in Südtirol – Sehr starker Reiseverkehr

Derzeit ist die Brennerautobahn Richtung Süden vor allem zwischen Brenner und Sterzing und zwischen Bozen und Trient überlastet. Es kommt zu längeren Staus und sehr zähen Verkehr.Aber auch auf der Staatsstraße gibt es vielerorts nur langsames Vorankommen: In Richtung Süden zwischen Bozen und Steinmannwald gib es Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung. Auch im Vinschgau in Richtung Reschen zwischen Forst und Rabland gibt es Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung.Überlastet ist auch die Pustertaler-Staatsstraße in beiden Richtungen zwischen St. Lorenzen und der Autobahneinfahrt Brixen/Vahrn. Auch hier kommt es zu Kolonnenverkehr und Stau wegen Überlastung.